Андрей Шевченко подарил Ющенко футболку и трусы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил государственные награды игрокам и тренерам Национальной сборной по футболу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония вручения состоялась в столичном Доме футбола. Указ о награждении В.ЮЩЕНКО подписал 19 августа 2006 года.

«Футбол – это великая сила, которая объединяет не только нацию, но и целые народы и континенты», – сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к присутствующим. По его словам, этот вид спорта дает новые возможности для всестороннего развития Украины.

Говоря об удачном выступлении украинской команды на Чемпионате мира в 2006 г., Президент отметил: «Это был прекрасный случай видеть нацию, объединенной в высоком порыве с единым желанием: поддержать наших ребят и достичь максимальных побед». Президент поблагодарил игроков и тренеров сборной за работу, отметив, что благодаря им украинский футбол законно получил достойное место в европейской и мировой истории.

Отдельно глава государства отметил работу главного тренера команды Олега БЛОХИНА, удостоенного ордена князя Ярослава Мудрого. «Верю, что национальная сборная под руководством Олега Владимировича одержит еще много ярких побед во славу Украины», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также напомнил, что на 18 апреля запланировано голосование исполнительного комитета УЕФА за страны-хозяева, которые будут принимать футбольный чемпионат Евро-2012. Украина приложила достаточно много усилий для того, чтобы совместно с Польшей завоевать такое право, отметил В.ЮЩЕНКО. «Мы надеемся, что это голосование подтвердит возможности Украины для проведения этого мероприятия», – сказал он.

Президент подчеркнул, что важность участия Украины в этом проекте лежит не только в спортивной плоскости. «Каждое мероприятие, которое мы проводим совместно с европейским сообществом, приближает наше общество к Европе», – считает В.ЮЩЕНКО. «Это толчок для развития национального футбола, это демонстрация нашей европейской природы, дополнительное средство интеграции Украины в европейский клуб», – добавил он.

По словам Президента, во время недавней встречи с президентом ФИФА Джозефом БЛАТТЕРОМ, он убедился, что руководитель Федерации конкретными делами способствует повышению статуса Украины в футбольном мире. «В его позиции я видел настоящее расположение к Украине», – сказал В.ЮЩЕНКО.

После вручения наград капитан национальной сборной Андрей ШЕВЧЕНКО по поручению своих коллег вручил Президенту символическую форму игрока команды.

Кроме того, в Доме футбола Президент осмотрел выставку всеукраинской акции детского рисунка и письма «Евро-2012: шаг в будущее». Свыше 1 млн. 700 тыс. польских и украинских детей своими письмами поддержали проведение Евро-2012 в своих странах.

Также В.ЮЩЕНКО осмотрел музей Дома футбола, в котором хранятся награды украинских футболистов.