Шевченко и Ребров поедут в Одессу

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко поможет нашей команде в игре против Литвы.

Похоже, закончилась эпопея на счет травм двух важнейших игроков сборной Украины Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

Как сообщает Football.ua, ссылаясь на одного из помощников Блохина Олега Кузнецова, вчера оба футболиста работали с командой в общей группе.

"И Андрей, и Сергей тренировались на высоком уровне. Оба они готовы выйти на поле в игре против Литвы. Они оба летят с командой в Одессу, где продолжат подготовку к игре вместе с командой".

Относительно Руслана Ротаня, то его участие в матче наверняка исключено. Он вчера играл за "Динамо" в товарищеском матче против "Арсенала", и не факт, что сейчас он готов играть в официальном матче.