Маркевич: немного ощущалась боязнь

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от товарищеского матча с Голландией, завершившегося вничью 1:1.

"Первый тайм был немного смазан... Много волнения, не знаю почему... Много передач назад, хотя установка была играть вперёд. Нельзя не учитывать, что два футболиста практически впервые вышли на поле - Федецкий и Романчук. Немного ощущалась боязнь. Так что первый тайм был немного смазан, хотя у Андрея и был шанс забить. А второй тайм был лучше, забей Романчук... Да и здорово сыграл вратарь, когда бил Алиев. Я рад, что в командной игре в обороне мы сделали шаг вперёд. Всё отрабатывалось, игроки старались. Идёт поиск, мы стараемся найти оптимальные линии. К сожалению, Гусев не смог сыграть, Гармаш задействован за "молодёжку".

О сопернике тренер отозвался следующим образом: "Лучше бы приехали серебряные призёры. Но это хорошо обученная команда. Особенно в игре в обороне. Было у нас пару моментов - у Романчука, у Шевченко, плюс удары со средней дистанции... Собраны игроки из серьёзных клубов. Из того же "Аякса", с которым скоро играть киевскому "Динамо". Это всё голландская школа. Приехала обученная команда, которая знает, что делать. Нам не дали разбежаться, хотя у нас неплохое движение было в такую жару".

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