Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 5-й тур Чемпионата Украины по футболу

Карпаты - Арсенал 2:1 (Кожанов 4, Батиста 90+4 - Шацких 45 пен.)

Таврия - Днепр 0:1 (Ротань 77)

Динамо - Металлург Д 1:0 (Шевченко 58).

Напомним, что ранее сыграли: Металлист - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Девич 52 пен. - Краснопёров 19, Селин 56, Маркоски 75)

Волынь - Заря 0:1 (Касьян 75)

Шахтер - Севастополь 5:0 (Фернандиньо 26, Эдуардо 42, Л.Адриано 46, Д.Коста 60, Морено 73)

Оболонь - Кривбасс 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67)

Ильичевец - Металлург З 0:0

После пяти туров продолжает лидировать не теряющий очков Днепр - 15. У Шахтера и Динамо - по 13, у Ворсклы - 10 очков.

У Карпат - 8 очков, у Металлиста - 7, у Арсенала и Кривбасса- по 6, три команды (Заря, Ильичевец, Севастополь) имеют по 5 очков, три (Металлург Д, Таврия, Волынь) - по 4.

Замыкают таблицу "двухочковые" Металлург З и Оболонь.

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В 6-м туре сыграют (в скобках - набранные очки)

13 августа

Ворскла (10) - Динамо (13)

14 августа Заря (5) - Ильичевец (5)

Кривбасс (6) - Таврия (4)

Днепр (15) - Металлист (7)

Металлург З (2) - Оболонь (2)

15 августа

Арсенал (6) - Волынь (4)

Севастополь (5) - Металлург Д (4)

Шахтер (13) - Карпаты (8)