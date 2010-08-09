Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Лидеры очков не отдают
Сегодняшними матчами завершился 5-й тур Чемпионата Украины по футболу
Карпаты - Арсенал 2:1 (Кожанов 4, Батиста 90+4 - Шацких 45 пен.)
Таврия - Днепр 0:1 (Ротань 77)
Динамо - Металлург Д 1:0 (Шевченко 58).
Напомним, что ранее сыграли:Металлист - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Девич 52 пен. - Краснопёров 19, Селин 56, Маркоски 75)
Волынь - Заря 0:1 (Касьян 75)
Шахтер - Севастополь 5:0 (Фернандиньо 26, Эдуардо 42, Л.Адриано 46, Д.Коста 60, Морено 73)
Оболонь - Кривбасс 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67)
Ильичевец - Металлург З 0:0
После пяти туров продолжает лидировать не теряющий очков Днепр - 15. У Шахтера и Динамо - по 13, у Ворсклы - 10 очков.
У Карпат - 8 очков, у Металлиста - 7, у Арсенала и Кривбасса- по 6, три команды (Заря, Ильичевец, Севастополь) имеют по 5 очков, три (Металлург Д, Таврия, Волынь) - по 4.
Замыкают таблицу "двухочковые" Металлург З и Оболонь.
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В 6-м туре сыграют (в скобках - набранные очки)
13 августа
Ворскла (10) - Динамо (13)
14 августаЗаря (5) - Ильичевец (5)
Кривбасс (6) - Таврия (4)
Днепр (15) - Металлист (7)
Металлург З (2) - Оболонь (2)
15 августа
Арсенал (6) - Волынь (4)
Севастополь (5) - Металлург Д (4)
Шахтер (13) - Карпаты (8)