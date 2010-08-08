Результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины

08:44, 08 августа 2010
Спорт
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Шахтер - лидер, Ворскла - в четверке

Завершились сегодняшние матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлист - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Девич 52 пен. - Краснопёров 19, Селин 56, Маркоски 75)

Волынь - Заря 0:1 (Касьян 75)

Шахтер - Севастополь 5:0 (Фернандиньо 26, Эдуардо 42, Л.Адриано 46, Д.Коста 60, Морено 73)

Оболонь - Кривбасс 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67)

Напомним, что вчера сыграли:

Ильичевец - Металлург З 0:0

С 13 очками Шахтер занимает первую строчку турнирной таблицы, а Ворскла с 10 сравнялась с Динамо.

Завтра тур завершится матчами (набранные очки):

Карпаты (5) - Арсенал (6)

Динамо (10) - Металлург Д (4)

Таврия (4) - Днепр (12)

 

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