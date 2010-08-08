Результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины

Шахтер - лидер, Ворскла - в четверке

Завершились сегодняшние матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлист - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Девич 52 пен. - Краснопёров 19, Селин 56, Маркоски 75) Волынь - Заря 0:1 (Касьян 75) Шахтер - Севастополь 5:0 (Фернандиньо 26, Эдуардо 42, Л.Адриано 46, Д.Коста 60, Морено 73) Оболонь - Кривбасс 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67) Напомним, что вчера сыграли: Ильичевец - Металлург З 0:0 С 13 очками Шахтер занимает первую строчку турнирной таблицы, а Ворскла с 10 сравнялась с Динамо. Завтра тур завершится матчами (набранные очки): Карпаты (5) - Арсенал (6) Динамо (10) - Металлург Д (4) Таврия (4) - Днепр (12)

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