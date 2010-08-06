Украинские клубы узнали соперников в Лиге Европы

Днепр - с поляками

Украинские клубы узнали соперников в раунде плей-офф Лиги Европы. Первые матчи состоятся 19 августа, ответные матчи - 26 августа. “Байер” - "Таврия" “Омония” - "Металлист" “Галатасарай” - "Карпаты" "Днепр" – “Лех” Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА. Остальные пары: ПСЖ - Маккаби ЦСКА Москва – Анортосис Хайдук – Униря Фейеноорд – Гент Генк - Порту Дебрецен – Литекс Арис – Аустрия Вена Палермо - Марибор Брюгге – Динамо Минск Васлуй – Лилль Наполи – Эльфсборг Спортинг – Брондбю Грассхоперс – Стяуа Ливерпуль – Трабзонспор Селтик – Утрехт Боруссия – Карабах АИК – Левски Штурм – Ювентус Хетафе – АПОЕЛ Данди Юнайтед – АЕК Алкмаар - Актобе Рапид – Астон Вилла ЦСК София – ТНС Бешикташ – ХИК Слован Братислава – Штутгарт Сибирь – ПСВ БАТЭ - Маритиму Лозанна Спорт – Локомотив Дьор – Динамо Загреб Оденсе – Мазервелл ПАОК – Фенербахче Вильяреал – Днепр Могилев Тимишоара - Манчестер Сити

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