Украинские клубы узнали соперников в Лиге Европы
Днепр - с поляками
Украинские клубы узнали соперников в раунде плей-офф Лиги Европы. Первые матчи состоятся 19 августа, ответные матчи - 26 августа.
“Байер” - "Таврия" “Омония” - "Металлист" “Галатасарай” - "Карпаты" "Днепр"
"Днепр"– “Лех”
Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА.
Остальные пары:ПСЖ - Маккаби
ЦСКА Москва – Анортосис
Хайдук – Униря
Фейеноорд – Гент
Генк - Порту
Дебрецен – Литекс
Арис – Аустрия Вена
Палермо - Марибор
Брюгге – Динамо Минск
Васлуй – Лилль
Наполи – Эльфсборг
Спортинг – Брондбю
Грассхоперс – Стяуа
Ливерпуль – Трабзонспор
Селтик – Утрехт
Боруссия – Карабах
АИК – Левски
Штурм – Ювентус
Хетафе – АПОЕЛ
Данди Юнайтед – АЕК
Алкмаар - Актобе
Рапид – Астон Вилла
ЦСК София – ТНС
Бешикташ – ХИК
Слован Братислава – Штутгарт
Сибирь – ПСВ
БАТЭ - Маритиму
Лозанна Спорт – Локомотив
Дьор – Динамо Загреб
Оденсе – Мазервелл
ПАОК – Фенербахче
Вильяреал – Днепр Могилев
Тимишоара - Манчестер Сити