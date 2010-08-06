Украинские клубы узнали соперников в Лиге Европы

14:54, 06 августа 2010
Спорт
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Днепр - с поляками

Украинские клубы узнали соперников в раунде плей-офф Лиги Европы. Первые матчи состоятся 19 августа, ответные матчи - 26 августа.

“Байер” - "Таврия"

“Омония” - "Металлист"

“Галатасарай” - "Карпаты"

"Днепр"

 – “Лех”

Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА.

Остальные пары:

ПСЖ - Маккаби

ЦСКА Москва – Анортосис

Хайдук – Униря

Фейеноорд – Гент

Генк - Порту

Дебрецен – Литекс

Арис – Аустрия Вена

Палермо  - Марибор

Брюгге – Динамо Минск

Васлуй – Лилль

Наполи – Эльфсборг

Спортинг – Брондбю

Грассхоперс – Стяуа

Ливерпуль – Трабзонспор

Селтик – Утрехт

Боруссия – Карабах

АИК – Левски

Штурм – Ювентус

Хетафе – АПОЕЛ

Данди Юнайтед – АЕК

Алкмаар - Актобе

Рапид – Астон Вилла

ЦСК София – ТНС

Бешикташ – ХИК

Слован Братислава – Штутгарт

Сибирь – ПСВ

БАТЭ - Маритиму

Лозанна Спорт – Локомотив

Дьор – Динамо Загреб

Оденсе – Мазервелл

ПАОК – Фенербахче

Вильяреал – Днепр Могилев

Тимишоара - Манчестер Сити

 

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