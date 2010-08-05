Украина и Бразилия вместе займутся спортом

Украина и Бразилия планируют подписать Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере физического воспитания и спорта, который готовят Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Министерство спорта Федеративной Республики Бразилия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, об этом шла речь сегодня во время встречи заместителя министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Сергея ГЛУЩЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии Антонио Фернандо КРУЗ-де-МЕЛЛО.

Собеседники, в частности, обсудили приоритетные направления украинско-бразильского сотрудничества в сфере физического воспитания и спорта.

Также заместитель министра и посол обсудили повестку дня Четвертого заседания Межправительственной украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Именно во время этого заседания 26-27 августа в городе Бразилиа планируется подписать Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере физического воспитания и спорта, сообщили в пресс-службе.