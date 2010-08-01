Шумахер наказан за маневр на Гран-при Венгрии

Пилот "Мерседеса" Михаэль Шумахер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Бельгии в результате инцидента во время гонки на этапе чемпионата "Формулы-1" в Венгрии, сообщает РИА Новостисо ссылкой на АП.

На 66-м круге, незадолго до финиша, семикратный чемпион" Формулы-1" едва не отправил "Уильямс" Рубенса Баррикелло в стену, пытаясь помешать бразильцу обойти себя в борьбе за 10-е место. Бразилец все же обогнал бывшего партнера по "Феррари", после чего по радио назвал маневр Шумахера "чудовищным".

Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA), рассмотрев этот эпизод, решили наказать немца, который в итоге финишировал 11-м - в шаге от призовой десятки. На следующей гонке чемпионата, которая пройдет в Бельгии 27 августа, Шумахер будет стартовать на 10 позиций ниже своего квалификационного результата.

В общем зачете Шумахер с 38 очками занимает девятое место, уступая лидеру сезону Марку Уэбберу 123 балла.