Билл Гейтс проиграл футболисту
10:32, 22 марта 2007Спорт
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Гейтс и Маркес играли в футбольный симулятор
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс уступил в виртуальном матче с профессиональным футболистом из Мексики Рафаэлем Маркесом по пенальти со счетом 1:2. Гейтс и Маркес играли в футбольный симулятор перед несколькими сотнями сотрудников мексиканского представительства Microsoft.
После матча побежденный Гейтс презентовал Маркесу игровую систему Xbox360. Футболист тоже решил не отпускать основателя Microsoft с пустыми руками и подарил ему свою футболку с автографом, сообщает «Lenta.ru» с ссылкой на АР.
Противостояние миллиардера и футболиста транслировалось на трех больших дисплеях. Матч состоялся в ходе мероприятий, посвященных двадцатой годовщине открытия офиса Microsoft в Мексике.
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