Билл Гейтс проиграл футболисту

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс уступил в виртуальном матче с профессиональным футболистом из Мексики Рафаэлем Маркесом по пенальти со счетом 1:2. Гейтс и Маркес играли в футбольный симулятор перед несколькими сотнями сотрудников мексиканского представительства Microsoft.

После матча побежденный Гейтс презентовал Маркесу игровую систему Xbox360. Футболист тоже решил не отпускать основателя Microsoft с пустыми руками и подарил ему свою футболку с автографом, сообщает «Lenta.ru» с ссылкой на АР.

Противостояние миллиардера и футболиста транслировалось на трех больших дисплеях. Матч состоялся в ходе мероприятий, посвященных двадцатой годовщине открытия офиса Microsoft в Мексике.

ForUm