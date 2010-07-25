Руслан Пономарев победил на шахматном турнире

Украинец Руслан ПОНОМАРЕВ стал победителем шахматного турнира в Дортмунде, участие в котором принимали шесть гроссмейстеров.

Как передает РИА “Новости”, перед заключительным 10-м туром Р.ПОНОМАРЕВ опережал ближайших преследователей на одно очко, и в поединке с вьетнамцем Ле Куанг ЛЬЕМОМ украинцу достаточно было сыграть белыми вничью. Так и произошло: мирный договор соперники подписали на 42-м ходу.

Россиянин Владимир КРАМНИК, который считался фаворитом в борьбе за главный приз, но провел турнир неудачно, завершил выступление победой над азербайджанцем Шахрияром МАМЕДЬЯРОВЫМ. Набрав 5 очков, В.КРАМНИК пропустил вперед в итоговой таблице Р.ПОНОМАРЕВА (6,5) и Ле Куанг ЛЬЕМА (5,5).