Блохин будет счастлив, если матч с Фарерами перенесут

Матч с командой Фарерских островов следовало бы перенести. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции наставник футбольной сборной Украины Олег Блохин, сообщает «Главред».

В частности, Блохин сказал: «Я считаю, что играть надо в нормальных погодных условиях. И буду счастлив, если матч с Фарерами перенесут. Хотя есть предчувствие, что придется туда лететь…Там посидим и, не игравши, отправимся обратно. Итого, 15 часов бесполезной дороги. Италия и Франция могли бы пойти на уступки и не требовать нашего поединка в таких ужасных погодных условиях».

Как уже сообщалось, Федерация футбола Фарерских островов выступила с предложением отменить матч со сборной Украины 22 марта, поскольку Фареры замело снегом. Футбольное поле под глубоким снегом. Соперники по группе – Франция и Италия выступают против переноса матча.