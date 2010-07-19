Украинец завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в городе Лейпциг (Германия), украинцы завоевали первую награду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, в соревнованиях саблистов Олег ШТУРБАБИН завоевал бронзовую медаль. В полуфинальном поединке украинец уступил хозяину соревнований Николасу ЛИМБАХУ: 8-15.

Как сообщалось, в чемпионате Европы по фехтованию в Лейпциге принимают участие 425 спортсменов из 39 стран. Украину на этом форуме представляют 25 фехтовальщиков.