Украинец завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию
10:31, 19 июля 2010Спорт
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В соревнованиях саблистов
|Олег ШТУРБАБИН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, в соревнованиях саблистов Олег ШТУРБАБИН завоевал бронзовую медаль. В полуфинальном поединке украинец уступил хозяину соревнований Николасу ЛИМБАХУ: 8-15.
Как сообщалось, в чемпионате Европы по фехтованию в Лейпциге принимают участие 425 спортсменов из 39 стран. Украину на этом форуме представляют 25 фехтовальщиков.
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