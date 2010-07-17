Результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

В этот раз динамовцы очки не отдали

Завершились сегодняшние матчи 2-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо – Таврия 2:1 (Еременко 14, Шевченко 17 пен. - Идахор 23) Севастополь - Металлист 0:0 Ворскла - Ильичевец 1:3 (Сачко 90+1 - Антонов 22, Пуканич 55, Ярошенко 71) Напомним, что в пятницу сыграли донецкий Металлург и киевская Оболонь. Дончане обыграли пивоваров со счетом 3:0 (Годин 23, Морозюк 34, Мхитарян 89). Завтра состоятся следующие поединки Заря - Арсенал Днепр - Волынь Металлург З - Шахтер Кривбасс - Карпаты

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