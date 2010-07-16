Днепр и Карпаты получили соперников по Лиге Европы

Представители Украины в Лиге Европы узнали своих соперников по третьему отборочному раунду престижного турнира.

Если Карпаты пройдут исландский барьер в виде Рейкьявика, то в третьем квалификационном раунде им предстоит сразиться с победителем пары Зестафони (Грузия)/Дукла (Чехия), которые вчера уже сыграли первый матч: 3:0 выиграли грузины.

Днепр получит в соперники победителя пары Спартак Златибор (Сербия)/Дифферданж (Люксембург), матч которых вчера был ничейным 3:3.

Football.ua