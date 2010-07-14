В музее истории ФК "Шахтер" есть ладони и ступни легендарных игроков

Сегодня в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» открылся музей истории футбольного клуба «Шахтер».

На церемонии открытия присутствовали президент клуба Ринат АХМЕТОВ, главный тренер команды Мирча ЛУЧЕСКУ, игроки и ветераны донецкой команды.

Команда прибыла на торжество не с пустыми руками - капитан «горняков» Дарио СРНА нес завоеванный командой Кубок чемпионов Украины сезона - 2009/2010, а вице-капитан ФЕРНАНДИНЬО – Суперкубок Украины. Эти трофеи заняли свое место в зале новой истории «Шахтера».

Миссию перерезания ленточки на себя взяли Р.АХМЕТОВ, М.ЛУЧЕСКУ и легендарный бригадир клуба Михаил СОКОЛОВСКИЙ. Все присутствующие на открытии музея высоко оценили содержание имеющегося музейного фонда и комфортность пребывания в современных залах, оснащенных по последнему слову техники.

Директор музея ФК «Шахтер» Андрей БАБЕШКО в интервью корреспонденту УНИАН подчеркнул, что создан «принципиально новый музей, использовано современное мультимедийно оборудование, туманный экран, мультимедийный пол, на экранах показывают видео и фотодокументы». По его словам, музей занимает площадь 380 кв. метров, в нем есть кинотеатр, историческая и развлекательная зона.

История развития футбольного клуба «Шахтер», начиная с 1936 года, отражена в большом количестве экспонатов, куда вошли фотографии, различные документы, личные вещи прославленных игроков команды и т. д.

«О количестве экспонатов говорить очень сложно, потому что, если, например, считать фотографии экспонатами, то их собрано почти 300 штук, а также есть различные документы, программки матчей, значки, документы по истории команды и многое другое, - рассказал А.БАБЕШКО. - В этих залах музея мы смогли выставить около 30% того, что имеем в своем архиве». Он добавил, что из самых старых экспонатов - документы 40-50-х годов, где, например, есть билеты на матчи 50-х годов, есть ведомости об уплате зарплаты футболистам, письма болельщиков. Также в музее представлены личные вещи футболистов прошлых лет - бутсы, в которых играл знаменитый ветеран команды Геннадий ЗУБОВ, много личных вещей Александра ПОНОМАРЕВА, который был игроком, а затем и тренером «Шахтера».

А.БАБЕШКО выразил надежду, что ветераны команды и члены их семей еще пополнят экспозиции открывшегося музея.

Сегодня в витринах пяти исторических залов представлены завоеванные командой награды и трофеи, центральное место занимает 23-метровая «Стена славы». Вдоль нее размещаются вылитые из металла оригинальные отпечатки ладоней и ступней легендарных футболистов и тренеров «Шахтера».

В экспозиции можно увидеть трофеи «Шахтера», завоеванные в разные годы: Кубок СССР, оригинальный кубок «Вместе с командой» (один из призов большого футбола, который вручался команде за самую высокую посещаемость, «Шахтер» владел им в 1982, 1983, 1986, 1987, 1988 годах), кубки украинских чемпионатов (Кубок Украины 1995 и 1997 года, Кубок чемпиона Украины 2005, 2006, 2008 и 2010 годов, Суперкубок Украины 2010 года). Кубок УЕФА занял почетное место в последнем зале, посвященном новейшей истории «оранжево-черных».

Помимо изучения истории команды в музее посетителям предлагается и развлекательная программа – в кинотеатре на 25 посадочных мест можно посмотреть один из знаковых матчей «Шахтера».

Директор музея сообщил, что вход в музей платный – взрослый билет стоит 30 грн, детский – 15 грн., и вход свободный для всех желающих. Те посетители, которые захотят услышать подробный рассказ о музее и его экспонатах могут за 50 грн. воспользоваться услугами экскурсовода, также могут приобрести аудиодиск с этой информацией.

«У нас есть экскурсоводы по музею. Аудиодиск в ближайшее время будет запущен, мы готовим сейчас текст, думаю, что его начитает один из футболистов «Шахтера», - уточнил А.БАБЕШКО.

Он отметил, что при строительстве нового стадиона «Донбасс Арена» этот музей планировался изначально, специалисты работали над его проектом и концепцией в течение двух лет, был использован иностранный опыт в открытии подобных объектов.

«Да, был использован заграничный опыт. Я видел музеи многих европейских команд и хочу сказать, что наш музей не хуже, а даже лучше, чем у многих европейских команд», - сказал А.БАБЕШКО, добавив, что в Украине подобного масштаба аналогичных музеев не встречал.