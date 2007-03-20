Кубок Англии: Шевченко снова забил неотразимый гол

В понедельник в Англии состоялись две переигровки четвертьфинальных матчей национального Кубка. Лидеры сезона - главный претендент на чемпионский титул этого сезона «Манчестер Юнайтед» и действующий чемпион лондонский «Челси» - сломили сопротивление своих соперников и продолжают борьбу за почетный трофей.

«Манкунианцы» после боевой ничьей с «Мидлсбро» (напомним, первый матч противостояния завершился со счетом 2:2) ограничились всего одним голом на «Олд Траффорд». С первых же минут матча «Красные дьяволы» завладели инициативой и начали наседать на ворота «Боро». Однако, гости, оборонявшиеся практически всей командой (лишь австралийский форвард Марк Видука курсировал у центральной линии поля, пытаясь прессинговать манкунианцев на их половине), во главе с Джонатаном Вудгейтом достойно оборонялись, отражая наскоки Уэйна Руни и Криштиану Роналду. Когда же и защита была бессильна, гостей спасал вратарь Марк Шварцер. Так под занавес первого тайма Руни, укротив длинный пас от Гиггза, едва не вывел хозяев поля вперед, но его удар австралийский кипер сумел парировать.

В начале второй 45-минутки футболисты «Боро» получили лучший (и, пожалуй, единственный) шанс для взятия ворот - Видука отработал на фланге и сделал пас на свободного Стюарта Даунинга, но полузащитник с «нерабочей ноги» пробил мимо. «Манкунианцы» пришли в себя и вновь «зажали» гостей на их половине поля - Шварцеру дважды пришлось невероятным образом вытаскивать удары Руни и Роналду.

Гостей сгубила всего лишь одна ошибка - на 75-й минуте отменно игравший до этого момента Вудгейт в штрафной сбил Роналду. Португалец с точки не промахнулся. До конца матча гости прибавить (или хотя бы обострить игру) так и не смогли. Буквально перед финальным свистком игрок «Боро» Джеймс Моррисон не сдержал эмоций и грубо сфолив на авторе победного гола Криштиану Роналду, был удостоен красной карточки и покинул поле. Отметим, что Уэйн Руни, пытавшийся заступиться за партнера, также вполне мог быть удален, но арбитр матча Майкл Дин пожалел форварда сборной Англии и не стал предъявлять ему вторую желтую.

Стоит отметить, что судьба сыграла с «Боро» злую шутку - последние две стадии Кубка (1/16 и 1/8 финала) футболисты «Мидлсбро» прошли, обыграв соперников в серии после матчевых пенальти, а теперь уступили, пропустив решающий гол с точки.

Следующим соперником подопечных Алекса Фергюсона станет один из аутсайдеров Премьер-лиги – «Уотфорд».

В другой паре (в лондонском дерби) победу праздновал «Челси», который сохраняет шансы выиграть в этом сезоне четыре трофея (Кубок Лиги уже у «аристократов», а в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии подопечные Жозе Моуриньо продолжают вести отчаянную борьбу). Игрокам «Тоттенхэма» остается винить лишь самих себя за упущенную победу в первой встрече (напомним, тогда «шпоры» не смогли удержать до финального свистка преимущество в два гола).

В отчетном матче, который проходил на «Уайт Харт Лейн», «Тоттенхэму» сложнее дались голы - в первую очередь, благодаря возвращению в строй капитана «синих» Джона Терри, пропустившего первую дуэль команд из-за травмы. Защита чемпиона Англии действовала большую часть матча столь надежно, что Петер Чех впервые всерьез вступил в игру лишь в начале второго тайма. Его визави Пол Робинсон в первые 45-ть минут все же вынужден был «размяться», отразив дальние выстрелы Микаэля Баллака и Шона Райта-Филлипса.

Во втором тайме гости стали действовать в атаке несколько активнее и через десть минут после возобновления игры вышли вперед - Андрей Шевченко ворвался в штрафную, «убрал» Стида Мальбранка, переложил мяч под левую ногу и неотразимо пробил в верхний угол. Прошло еще шесть минут и «синие» увеличили свое преимущество - Дидье Дрогба грудью скинул мяч Райт-Филлипсу и тот с полулета вогнал его в сетку ворот Робинсона.

Завладев столь уверенным преимуществом, подопечные Моуриньо постепенно начали сбивать темп и уверенно довели матч до победы. «Тоттенхэм» в свою очередь в концовке сумел забить гол престижа - за фол Рикарду Карвальо на Димитаре Бербатове в штрафной арбитр матча назначил 11-метровый. С точки был точен Робби Кин. В запасе у «шпор» оставалось еще чуть больше 10 минут, но подопечные Мартина Йола так и не смогли взломать оборонительные порядки «Челси» - чрезвычайно пассивны были лидеры клуба Бербатов и Леннон.

Таким образом, «аристократов» в полуфинале ждет поединок с «Блэкберном», а для «Тоттенхэма» главным приоритетом становится победа в Кубке УЕФА.

Напомним, что финал Кубка Англии пройдет в мае на новеньком «Уэмбли».

Кубок Англии

1/4 финала. Переигровка

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» - 1:0 (0:0)

МЮ: Кушчак, Браун, Фердинанд, Видич, Хайнце, Роналду, Кэррик, Гиггз, Ричардсон (Пак, 60), Смит (О`Ши, 71), Руни

«Мидлсбро»: Шварцер, Абель Шавьер, Вудгейт, Погатец, Тейлор (Хут, 88), Каттермоул (Моррисон, 62), Боатенг, Арка (Рошембак, 69), Даунинг, Якубу, Видука

Первый матч - 2:2

«Тоттенхэм» - «Челси» - 1:2 (0:0)

Голы: Кин, 79, с пенальти. Шевченко, 55. Райт-Филлипс, 61

«Тоттенхэм»: Робинсон, Шимбонда, Ли, Доусон, Роша (Столтери, 84), Леннон, Зокора, Дженаса, Мальбранк (Дэфо, 64), Бербатов, Кин

«Челси»: Чех, Диарра (Феррейра, 90), Э.Коул, Карвальо, Терри, Райт-Филлипс (Калу, 86), Лэмпард, Баллак, Микел, Шевченко (Роббен, 81), Дрогба

Первый матч – 3:3

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