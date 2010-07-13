Шевченко забил 11000-й гол чемпионатов Украины
08:50, 13 июля 2010Спорт
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Средняя результативность – 2,44 гола за матч
Мяч, забитый капитаном «Динамо» Андреем Шевченко в ворота столичной «Оболони» в рамках 1-го тура чемпионата Украины, стал знаковым для украинского футбола. На счету нападающего 11 000-й гол, проведенный в первенстве независимой Украины.
Всего, начиная с 1992 года, было проведено 19 чемпионатов (без учета стартовавшего), в рамках которых сыграно чуть более 4 500 матчей. Средняя результативность украинского чемпионата – 2,44 гола за матч.
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