Шевченко забил 11000-й гол чемпионатов Украины

Мяч, забитый капитаном «Динамо» Андреем Шевченко в ворота столичной «Оболони» в рамках 1-го тура чемпионата Украины, стал знаковым для украинского футбола. На счету нападающего 11 000-й гол, проведенный в первенстве независимой Украины.

Всего, начиная с 1992 года, было проведено 19 чемпионатов (без учета стартовавшего), в рамках которых сыграно чуть более 4 500 матчей. Средняя результативность украинского чемпионата – 2,44 гола за матч.

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)