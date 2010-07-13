Испания встречает футболистов как героев

Второй день столица Испании, да и вся страна, празднует победу национальной сборной по футболу на чемпионате мира в ЮАР, описывает происходящее корреспондент РИА "Новости".

Всю ночь мадридцы, в большинстве своем смотревшие матч на улице, в барах и ресторанах, разъезжали по городу, сигналя и крича "Чемпионы! Чемпионы!".

Национальное телевидение Испании (TVE1) в понедельник вело прямую трансляцию из всех мест, где побывали сегодня футболисты.

Первыми возгласами "Чемпионы! Чемпионы!" победителей приветствовали работники аэропорта. Затем такой же бурный прием устроили работники гостиницы, в которую футболисты прибыли после многочасового полета для обеда и краткого отдыха.

Вечером сборная с тренерами, техниками, врачами и функционерами национальной федерации прибыла в королевский дворец. Под звуки колоколов кафедрального собора футболисты вошли во дворец, где их ожидали король Испании Хуан Карлос I со всей семьей. Капитан сборной Икер Касильяс вручил королю в память о победе майку победителя ЧМ с подписями всех членов команды. Такую же майку позже автор победного гола Андрес Иниеста вручил премьер-министру страны.

После приема у королей футболисты направились в резиденцию премьер-министра, где на специально оборудованную в садах резиденции сцену под крики "Спасибо, чемпионы!", "Чемпионы!" вышла вся команда. Все выступавшие благодарили болельщиков и страну за огромную поддержку, которую они ощущали на протяжении всего чемпионата.

"Этот кубок - успех всех вас, не только команды", - отметил тренер Висенте дель Боске.

Премьер-министр назвал победу исторической. Он особо отметил жест Андреса Иниесты, который, забив решающий гол на последних минутах матча, посвятил этот успех своему другу игроку футбольного клуба "Еспаньол" Дани Харке, скончавшемуся в августе 2009 года от сердечного приступа (После гола Иниеста снял синюю футболку, под которой была белая с надписью "Дани Харке, ты всегда с нами").

Затем сборная на открытом автобусе отправилась по центральным улицам Мадрида. На всем протяжении маршрута болельщики встречали футболистов бурными аплодисментами и возгласами "Чемпионы! Чемпионы! Спасибо, чемпионы!".

Весь город одет в красно-желтые цвета национальной сборной: все, начиная с королевы Софии и всех без исключения телеведущих до простых горожан. Статуи Сибелес и Нептуна на одноименных площадях одеты в национальный флаг. Болельщики раскрасили в национальные цвета даже свои автомобили.

Праздник продолжился у моста Пуэнте дель Рей, где установлена сцена и несколько огромных экранов. В эти минуты здесь уже идет концерт, и, по прогнозам, торжества продолжатся до самого утра.