Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - лидер по забитым мячам

Сегодняшними матчами завершается первый тур Чемпионата Украины по футболу Волынь - Ворскла 0:4 (Сачко 6, 40, Янузи 31, Есин 84) Таврия - Металлист 0:1 (Олейник 19) Днепр - Карпаты 1:0 (Чеберячко 85) Шахтер – Кривбасс 2:0 (Ракицкий 32, Виллиан 87) Напомним, что вчера три из четырех игр завершились вничью. Заря - ПФК Севастополь 0:0 Ильичевец - Металлург Д 1:1 (Тищенко 56 - Мгуни 37) Оболонь - Динамо 2:2 (Мандзюк 59, 90+2 - Шевченко 37, Ярмоленко 38) Арсенал - Металлург З 1:0 (Бартулович 25)

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