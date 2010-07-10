Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:26, 10 июля 2010
Спорт
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Ворскла - лидер по забитым мячам

Сегодняшними матчами завершается первый тур Чемпионата Украины по футболу

Волынь - Ворскла 0:4 (Сачко 6, 40, Янузи 31, Есин 84)

Таврия - Металлист 0:1 (Олейник 19)

Днепр - Карпаты 1:0 (Чеберячко 85)

Шахтер – Кривбасс 2:0 (Ракицкий 32, Виллиан 87)

Напомним, что вчера три из четырех игр завершились вничью.

Заря - ПФК Севастополь 0:0

Ильичевец - Металлург Д 1:1 (Тищенко 56 - Мгуни 37)

Оболонь - Динамо 2:2 (Мандзюк 59, 90+2 - Шевченко 37, Ярмоленко 38)

Арсенал - Металлург З 1:0 (Бартулович 25)

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