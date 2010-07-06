Барселона продала Чигринского обратно Шахтеру

Украинский защитник Дмитрий Чигринский возвращается в донецкий "Шахтер".

По информации испанских СМИ, трансфер из "Барселоны" Дмитрия Чигринского обойдется донецкому "Шахтеру" в сумму от 12 до 15 миллионов евро. Официально о сделке должно быть объявлено сегодня. Напомним, что меньше года назад испанцы выплатили "горнякам" рекордные для Украины 25 миллионов евро.

Несмотря на то, что Чигринский провел за "Барселону" в прошлом сезоне всего 12 матчей, каталонский гранд не выставлял Дмитрия на трансфер. Однако, учитывая тяжелое привыкание украинца к "Барсе" и немаленькое предложение "горняков", новое руководство "гранатово-синих" согласилось продать Чигринского. Это уже вторая продажа "Барселоны" после Яя Туре в "Манчестер Сити".

Наставник "Шахтера" Мирча Луческу в интервью радиостанции RAC-1 подтвердил возвращение в команду защитника.

- Это правда, я хотел, чтобы Дима вернулся, и это замечательное приобретение. Мы заплатили за него не 25 миллионов евро, но все равно это самая дорогая покупка в истории "Шахтера".

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