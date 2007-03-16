Утром после проигрыша вратарь ”Шахтёра” женился (фото)

Сегодня утром в Донецке, на следующий день после поражения в матче Кубка УЕФА против испанской "Севильи" вратарь донецкого "Шахтера" Богдан ШУСТ женился.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", в городском Дворце бракосочетаний был заключен брак Б.ШУСТА и его девушки, 20-летней студентки Оксаны из Хмельницкого.

На свадьбе присутствовали только родители жениха и невесты.

"Мы расписались в Донецке. На бракосочетании были только ее и мои родители. Веселья по такому случаю не было. Ведь сейчас пост. Мы стараемся его соблюдать", – сказал Б.ШУСТ по поводу торжества.

Он также сообщил, что его жена - студентка третьего курса юридического факультета Межрегиональной академии управления персоналам в Хмельницком.

На вопрос, почему он не выносил невесту из зал торжеств на руках, Б.ШУСТ пояснил, что "в игре с "Севильей" получил травму руки, поэтому не смог этого сделать".