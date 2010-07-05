ЧМ-2010 стал рекордным по числу незабитых пенальти

Чемпионат мира по футболу в ЮАР стал рекордным по количеству незабитых пенальти (без учета послематчевых серий 11-метровых).

Как передает Лента.ру, на ЧМ-2010 игроки не смогли реализовать уже шесть пенальти. Рекорд был побит 3 июля, когда в матче 1/4 финала Парагвай - Испания футболисты не реализовали два 11-метровых, пишет испанская газета Marca.

На 59-й минуте парагваец Оскар КАРДОСО не сумел переиграть испанского вратаря Икера КАСИЛЬЯСА, а на 63-й минуте голкипер сборной Парагвая Хусто ВИЛЬЯР парировал удар Хаби АЛОНСО. Оба пенальти были назначены при счете 0:0, а в итоге победу одержали испанцы (1:0).

Матч Парагвай - Испания стал всего вторым в истории чемпионатов мира, в ходе которого было не реализовано два 11-метровых. Ранее подобный случай произошел во время первого первенства планеты 1930 года в Уругвае во время игры группового турнира Аргентина - Мексика (6:3).

Ранее на ЧМ-2010 было не забито еще четыре пенальти. В концовке дополнительного времени матча 1/4 финала Уругвай - Гана при счете 1:1 нападающий ганской сборной Асамоа ГЬЯН пробил в перекладину. В итоге уругвайцы одержали победу в серии пенальти (4:2).

На групповом этапе пенальти не забили немец Лукаш ПОДОЛЬСКИ в матче с Сербией (0:1), испанец Давид ВИЛЬЯ в матче с Гондурасом (2:0) и датчанин Йон-Даль ТОМАССОН в матче с Японией (1:3). Отметим, что ТОМАССОН сумел добить мяч в ворота после того, как его удар с 11-метровой отметки парировал японский вратарь Эйдзи КАВАСИМА.