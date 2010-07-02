Полузащитник бразильцев извинился перед болельщиками

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Фелипе Мельо принес извинения фанатам за неудачную игру в матче против сборной Нидерландов в четвертьфинале Чемпионата мира, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "оранжевых". Для бразильцев все начиналось неплохо: Робиньо забил уже на 10-й минуте, причем автором голевой передачи стал именно Мельо. Однако во втором тайме Мельо помешал своему голкиперу и подправил дальний навес Снайдера в собственные ворота, а еще через 20 минут получил красную карточку за удар ногой лежащего соперника.

"Я просто опустошен, - признал 27-летний хавбек. - Было тяжело видеть плачущих игроков после матча. Я должен просить прощения у бразильских фанатов. Я приехал сюда с надеждой вернуть Бразилии титул чемпиона мира, но я тоже человек. Все могут допускать ошибки".

Он сказал, что ему трудно описать свои чувства. "Я только что позвонил домой и услышал, как мой сын плачет. Я должен извиниться. Очень обидно, что это произошло, но моя жизнь из-за этого не заканчивается. Я просто должен продолжать делать то же, что делал раньше", - добавил бразилец.

Вратарь бразильцев Сезар выразил поддержку своему товарищу по команде. "Мы не можем винить одного игрока, - заявил он, - когда мы побеждаем, это заслуга всей команды, то же самое касается и поражений".