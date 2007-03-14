К Байеру присоединились Вердер и Осасуна

Завершились еще два матча 1/8 Кубка УЕФА.

Осасуна вышла в четвертьфинал, забив один гол Рейнджерсу в домашнем матче в Памплоне (Вебо 71).

Вердер в Бремене добавил к голу в первом матче еще два (Угу Алмейда 48, Фритц 61) и оставил за бортом турнира Сельту

В матче Тоттенхэм - Брага идёт второй тайм, счет 3:2; сначала три гола забили англичане (Хаддлостоун 24 автогол, Бербатов 28, 42), ничью на 61 минуте восстановил Андраде, Мальбранк на 76-й повторил счет первого матча в Португалии, где Тоттенхэм был победителем именно с 2:3.

Ранее сегодня со счетом 3:0 Байер выиграл у Ланса.