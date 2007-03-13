88-летняя американка установила мировой рекорд по штанге

Андора Куинби из Пенсильвании подняла в тяге к поясу штангу весом 45 кг. Как сообщают местные СМИ, это рекорд для ее возрастной группы - Куинби 88 лет. Она - самая пожилая женщина, состоящая в Международной ассоциации тяжелой атлетики.

Тяжелой атлетикой Куинби начала заниматься в возрасте 78 лет. По ее словам, занятия спортом для нее - это особая миссия. "Надеюсь, что внимание, которое сейчас обращено ко мне, станет стимулом для многих людей, и они тоже возьмутся за штангу", - говорит рекордсменка.

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Пожарные Магдебурга освободили пожилого немца, приклеившегося к крыше своего дома, передает агентство Reuters. 91-летний гражданин поднялся на крышу, чтобы залить кровлю битумом, но поскользнулся, упал на спину и увяз в липком веществе.

Изумленные прохожие, увидев пенсионера на крыше в странной позе, решили, что он задумал совершить самоубийство, и вызвали полицию. "Когда мы приехали, он был как жук на спине - с распростертыми руками и ногами, полностью приклееный к крыше", - рассказали в полиции.

Из-за преклонного возраста немец не смог освободиться сам. В итоге спасать его пришлось пожарной команде - при помощи веревок и лестниц они осторожно отклеили старика от крыши. Пенсионер не пострадал, заметили в полиции, только одежда у него "была очень липкая".

Лента.ру