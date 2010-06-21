"Зенит" переиграл киевское "Динамо" в контрольном матче

Футболисты питерского "Зенита" одержали победу над киевским "Динамо" в товарищеской игре в рамках тренировочного сбора команд в Австрии. (Отчет о матче на официальном сайте ФК).

Встреча состоялась в понедельник в городе Швац и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

"Динамо" открыло счет на 10-й минуте, когда голкипер "Зенита" отразил удар со штрафного, но Роман Зозуля оказался первым на добивании.

Однако потом питерцы перехватили игру, и Александр Кержаков дважды - на 26-й сильным ударом в нижний угол и на 43-й минуте, перебросив вратаря - результативно вышел один на один.

Во втором тайме подопечные Лучано Спаллетти закрепили преимущество. Константин Зырянов провел на 60-й минуте третий мяч со штрафного с рикошетом от защитника.