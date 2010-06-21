ЧМ-2010: завершился матч Чили - Швейцария
18:48, 21 июня 2010Спорт
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Сборная Чили свои вопросы решила
Завершился матч ЧМ-2010 в группе H сборных Чили и Швейцарии. Счет 1:0. Гол: Гонсалес 75.
У сборной Чили - 6 очков, ее вопрос о выходе из группы практически решен.
Ранее сегодня сыграли Португалия – КНДР (группа G). Счет 7:0. Голы: Мейрелеш 29, Симао 53, Алмейда 56, Тиагу 60, 89, Лиедсон 81, Роналду 87.
Завершающая игра дня – в 21:30. На поле выйдут пока не имеющие очков команды Испании и Гондураса.
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