Победа Мексики над Францией увеличила выручку ресторанов

Победа сборной Мексики на чемпионате мира по футболу вызвала всеобщее ликование мексиканцев, которые заполнили все рестораны и бары Мехико, празднуя победу, передает корреспондент РИА Новости. Невозможно вместить всех желающих, и люди отмечают победу на улицах и площадях.

Выручка увеличилась на 40%. В среднем каждый посетитель оставляет в ресторанах и барах около 40 долларов, что значительно превосходит расходы мексиканцев в обычные дни.

Для привлечения клиентов и праздничной обстановки хозяева ресторанов, баров и кафе за каждый забитый гол мексиканской сборной предлагают своим посетителям бесплатно кружку пива или рюмку текилы.

С наступлением темноты десятки тысяч жителей Мехико направились к монументу "Ангел Независимости" на главной улице столицы, чтобы продолжить отмечать победу своей команды.

Владельцы ресторанов и баров не сомневаются, что желающих посмотреть матч третьего тура, который состоится 22 июня между сборными Мексики и Уругвая, будет во много раз больше.