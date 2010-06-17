ЧМ-2010: завершился матч Греция – Нигерия

Завершился еще один из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе B встречались сборные Греции и Нигерии. Счет 2:1 (Салпингидис 44, Циолис 60 – Калу Уче 15).

Напомним, что ранее в этой же группе сыграли сборные Аргентины и Кореи. Счет 4:1. Голы: Чун Юн Парк 16 автогол, Игуаин 33, 77, 80 - Чун Юн Ли 45.

Завершающая игра дня – в 21:30. На поле выйдут команды группы А - Франция и Мексика.

После двух туров в группе B: у Аргентины 6 очков, у Греции и Кореи – по 3, у Нигерии – 0. 22 июня в третьем туре сыграют Греция – Аргентина и Нигерия – Корея.