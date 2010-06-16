ЧМ-2010: завершился матч ЮАР – Уругвай

Завершился последний из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе A встречались сборные ЮАР и Уругвай. Счет 0:3. Голы: Форлан 24, 80 пен., Перейра 90+5.

Напомним, что ранее сыграли сборные из группы H: Испания и Швейцария (счет 0:1, гол Фернандес 52) и Гондурас против Чили (счет 0:1, гол: Босежур 34).

Завтра играют: в группе A Франция – Мексика; в группе B Аргентина - Корея, Греция - Нигерия.