Спортсменка, не имеющая ног, проплыла 15 км по Днепру
В планах Ольги Пошолок Ла-Манш и Босфор
На Запорожском водохранилище в Днепропетровске установлен рекорд по плаванию среди женщин-инвалидов на дистанции 15 километров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, на днях на Запорожском водохранилище украинка Ольга ПОШОЛОК установила рекорд по плаванию среди женщин-инвалидов на дистанции 15 километров в рамках акции «Форсирование Днепра – 2010, украинский Ла-Манш», посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 260-летию основания Днепродзержинска .
По данным пресс-службы, спортсменка, которая не имеет ног, преодолела дистанцию за 3 часа и 25 минут. Ее средняя скорость составляла три с половиной километра в час.
Теперь О.ПОШОЛОК готовится к новому рекорду: осенью спортсменка планирует переплыть пролив Ла-Манш, который разделяет Францию и Англию, а также переплыть пролив Босфор вдоль (30 км).
***О.ПОШОЛОК из города Кривой Рог - первая женщина в мире с ограниченными возможностями, которая переплыла пролив Босфор возле города Стамбул (Турция).