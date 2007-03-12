Итоги футбольного уик-энда в Европе

В Испании после 26-го тура снова двоевластие. «Химнастик» - «Севилья» - 1:0, «Барселона» - «Реал» - 3:3, «Осасуна» - «Валенсия» - 1:1. «Барселона» и «Севилья» - по 50 очков, «Валенсия» - 47, «Реал» - 45.

Во Франции оба лидера сыграли в 28-м туре вничью с одинаковым счетом: «Лион» - «Марсель» - 1:1, «Ланс» - «Седан» - 1:1. «Лион» - 62, «Ланс» - 49, «Лилль», «Тулуза» и «Бордо» - по 43.

В Италии две ведущие команды добились в 27-м туре домашних побед: «Интер» - «Милан» - 2:1, «Рома» - «Удинезе» - 3:1. «Интер» - 73, «Рома» - 57, «Лацио» и «Палермо» - по 46. При этом футболисты «Палермо» провели 28 игр.

В Германии выиграть в 25-м туре не удалось никому из лидеров: «Ганновер-96» - «Шальке-04» - 1:1, «Бавария» - «Вердер» - 1:1, «Штутгарт» - «Вольфсбург» - 0:0. «Шальке-04» - 50, «Вердер» - 47, «Штутгарт» - 46, «Бавария» - 44.

А в Англии прошли четвертьфинальные матчи Кубка. Определились лишь два полуфиналиста: «Плимут Аргайл» - «Уотфорд» - 0:1, «Блэкберн» - «Манчестер Сити» - 2:0. В двух других парах предстоят переигровки: «Челси» - «Тоттенхэм» - 3:3, «Миддлсбро» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2.

Радио "Свобода"