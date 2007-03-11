Виктор Корж откроет ледовую арену на территории СК «Наука»

12 марта в 16-00 состоится торжественное открытие ледовой арены КФК «Столица» на территории СК «Наука», в котором примет участие министр Украины по делам семьи, молодёжи и спорта Виктор Корж. После торжественного открытия состоится пресс-конференция В.Коржа (СК «Наука», просп. Вернадского, 32). Нужна аккредитация. Телефоны: 289-95-05, 8 (097) 353-26-17.

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