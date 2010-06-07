За время ЧМ-2010 Донецк потренируется работать с болельщиками

В одном из центральных парков Донецка – парке им. Щербакова – в период проведения футбольного Чемпионата мира-2010 генеральным спонсором турнира будет развернут фан-клуб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.

«В парке им. Щербакова параллельно с проведением Чемпионата мира по футболу компания «Кока-кола» как один из генеральных спонсоров чемпионата разворачивает фан-клуб», – сказал А.БЛИЗНЮК.

«Это для нас генеральная репетиция по разворачиванию идеологии фан-клуба на территории парка им. Щербакова под Евро 2012 года», – добавил он.

Справка УНИАН. В финальном турнире Чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 11 июня по 11 июля 2010 года в ЮАР, примут участие 32 команды из 6 конфедераций ФИФА. Сборная Украины не прошла отборочный тур и не будет участвовать в финале Чемпионата.