Матч Интер - Валенсия закончился побоищем (фото)

Футболисты итальянского "Интера" и испанской "Валенсии" устроили драку сразу по окончании ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Зачинщиком потасовки стал защитник миланцев Николас Бурдиссо атаковавший Карлоса Марчену. В итоге Бурдиссо пострадал больше остальных: в ходе драки ему сломали нос, сообщает Associated Press.

В конфликт Бурдиссо и Марчены вмешался еще один защитник "Валенсии" Давид Наварро, который, судя по всему, и нанес травму аргентинскому легионеру "Интера".

С итальянской стороны в драке также приняли участие несколько игроков, а активнее других себя проявил бразилец Майкон. Потасовка продолжалась и в туннеле, ведущем в раздевалку, но там футболистов разняли охранники.

"Очень неприятно и грустно, что некоторые люди не могут контролировать себя в такие минуты", - посетовал после матча форвард "Валенсии" Давид Вилья. Спортивный директор испанского клуба Амедео Карбони признал, что игра была очень напряженной, что и стало главной причиной конфликта.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Интером" завершился вничью (0:0). Этот результат устроил испанцев, которые вышли в 1/4 финала за счет голов, забитых на чужом поле (игра в Милане закончилась со счетом 2:2).

Лента.ру

Фото АР/Yahoo!