Сборная Маркевича выиграла у Румынии
22:20, 29 мая 2010Спорт
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Игры - мало, ну хоть результат...
Во Львове на стадионе "Украина" закончилась товарищеская встреча по футболу между сборными Украины и Румынии. Счет 3:2 в пользу хозяев.
Голы: Алиев 15, Коноплянка 75, Тамаш 78 авт. - Тамаш 54, Даниэль 63.
Напомним, 25 мая сборная Украины обыграла команду Литвы в товарищеском матче, прошедшем на стадионе "Металлист" в Харькове. Счет поединка - 4:0.
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