Сборная Маркевича выиграла у Румынии

Во Львове на стадионе "Украина" закончилась товарищеская встреча по футболу между сборными Украины и Румынии. Счет 3:2 в пользу хозяев.

Голы: Алиев 15, Коноплянка 75, Тамаш 78 авт. - Тамаш 54, Даниэль 63.

Напомним, 25 мая сборная Украины обыграла команду Литвы в товарищеском матче, прошедшем на стадионе "Металлист" в Харькове. Счет поединка - 4:0.