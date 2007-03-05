Бекхэм врезался в рекламный щит (фото)

Экс-капитан сборной Англии, полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Во время поединка 25-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (1:1) Бекхэм получил травму колена, врезавшись в рекламный щит за воротами соперников.

Как сообщает BBC News, полузащитник еще некоторое время оставался на поле, однако затем вынужден был попросить замену и уступил своей место Антонио Кассано. До получения травмы Бекхэм был одной из самых заметных фигур в составе "Реала".

В середине первого тайма мяч после его удара попал в перекладину, а в концовке первой половины встречи после его передачи защитники "Хетафе" нарушили правила на Робиньо, после чего Рууд ван Нистелрой с пенальти сравнял счет (на 38-й минуте гости вышли вперед после удара Гуйсе).

На послематчевой пресс-конференции наставник мадридской команды Фабио Капелло заявил, что Бекхэм не сможет принять участие в игре против "Баварии". Не исключено также, что англичанину не удастся выйти на поле и в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". По словам Капелло, выбыл из строя и атакующий полузащитник Хосе Антонио Рейес, который получил травму в столкновении с вратарем "Хетафе" Роберто Аббондансьери.

Ничья с "Хетафе" оставила "Реал" на четвертом месте в чемпионате Испании. "Королевский" клуб уступает шесть очков лидирующей "Севилье".

Лента.ру