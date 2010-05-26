Украинские альпинисты поднялись на гималайский восьмитысячник

Украинская национальная гималайская экспедиция «Украина-Макалу 2010» на пятую по высоте и одну из самых труднодоступных вершин на Земле – пик Макалу (8463 м) успешно завершена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма и скалолазания.

В частности, после 62-дневного восхождения при неблагоприятных условиях 23 мая, в день Святой Троицы, на вершину Макалу поднялись три участника экспедиции: Сергей БУБЛИК, Дмитрий ВЕНСЛАВОВСКИЙ, Владимир РОШКО. Восхождение было осуществлено без использования кислорода и высотных носильщиков.

”Экспедиция решила максимально сложную задачу мирового высотного альпинизма - достижение вершины легендарного восьмитысячника Макалу по юго-западной стене. В Гималаях проложен новый украинский маршрут высшей категории сложности. Благодаря усилиям руководителя экспедиции Валентина СИМОНЕНКО, тренеров Мстислава ГОРБЕНКО, Михаила ЗАГИРНЯКА и врача Игоря БОНДАРЯ украинские альпинисты поднялись на вершину первыми в этом сезоне”, - отметили в пресс-службе.

При этом экспедиция прошла безаварийно, по намеченному тактическому плану. Ее результат, вне сомнения, станет одним из выдающихся достижений в истории современного альпинизма, подчеркнули в федерации.

”Это восхождение - дань памяти легендарному украинскому альпинисту Владиславу Терзиулу, который совершил восхождение на все 14 восьмитысячников мира и пропал при спуске с вершины Макалу. Альпинисты Украины еще раз подтвердили свои высокие позиции и утвердили престиж нашей страны, подняв национальный флаг на одном из самых высоких восьмитысячников нашей планеты - Макалу”, - отмечается в сообщении.