Маркевич хочет, чтобы было два человека на место

Главный тренер сборной Украины по футболу Мирон МАРКЕВИЧ убежден, что в сборной команде должно быть не менее двух претендентов на место в основном составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом тренер сказал журналистам, комментируя принципы формирования состава сборной.

«Хотим, чтобы по два человека на место было у нас, и мы к тому идем», - сказал М.МАРКЕВИЧ перед подготовительным матчем сборной с ахтырским «Нафтовиком» на тренировочной базе футбольного клуба «Металлист» в поселке Высокий под Харьковом.

М.МАРКЕВИЧ отметил, что на тренировочный сбор пока прибыло 18 футболистов. Защитник Анатолий ТИМОЩУК, по словам тренера, «приедет после лиги чемпионов».

М.МАРКЕВИЧ подчеркнул, что футболисты находятся в хорошей форме и тренируются «с вдохновением».

«Приятно с ними играть, потому что они стараются все выполнять», - сказал М.МАРКЕВИЧ.

Говоря о капитане сборной в матче с Литвой, который состоится в Харькове 25 мая, М.МАРКЕВИЧ сказал, что «ШЕВЧЕНКО будет капитаном».