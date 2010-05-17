В ходе подготовки к Евро-2012 сборная Украины может сыграть с Аргентиной

В ходе подготовки к финальной части Евро-2012 национальная сборная Украины по футболу может сыграть с национальной сборной Аргентины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции тренерского штаба национальной сборной Украины по футболу в Харькове сказал ее главный тренер Мирон МАРКЕВИЧ.

«Ведутся переговоры с Аргентиной, возможно, в будущем с ними сыграем», - сказал он.

М.МАРКЕВИЧ подчеркнул, что в ходе подготовки национальной сборной Украины запланированы игры с «командами мирового уровня».

«Мы просили Федерацию футбола Украины, чтобы нам искали действительно серьезные команды. И мы увидели, что нам идут навстречу - ведутся переговоры действительно с хорошими командами. Сейчас мы стартуем с команд Литвы, Румынии и Норвегии. Сборная Голландии, с которой мы играем в августе, 11 числа, сборная Польши - команды не плохие. Сейчас ведутся переговоры с Аргентиной и Францией», - сказал М.МАРКЕВИЧ.

Помощник главного тренера Семен АЛЬТМАН прибавил, что большинство игр национальная сборная планирует провести в Украине.