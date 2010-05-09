Челси становится чемпионом Англии в фантастическом матче

Сегодняшним матчами завершился последний, 38-й тур английской Премьер-лиги

МЮ - Сток Сити 4:0 (Флетчер 31, Гиггз 38, Хиггинботам 54 автогол, Пак 84)

Челси - Уиган 8:0 (Анелька 6, 58, Лемпард 32 пен., Калу 54, Дрогба 63, 67 пен., 80, Э.Коул 90)

Арсенал - Фулхэм 4:0 (Аршавин 21, ван Перси 26, Бейрд 38 автогол, Вела 84)

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1 (Морте 17 - Филипс 21)

Болтон - Бирмингем 2:1 (Дэвис 33, Класнич 60 - МакФадден 77)

Вулверхэмптон - Сандерленд 2:1 (Дойл 10 пен., Гудиура 78 - К.Джонс 8)

Бернли - Тоттенхэм 4:2 (Эллиотт 47, Корк 54, Патерсон 71, Томпсон 88 - Бейл 3, Модрич 32)

Эвертон - Портсмут 1:0 (Билялетдинов 90)

Халл Сити - Ливерпуль 0:0

Астон Вилла - Блэкберн 0:1 (Данн 84 автогол)

Челси, играя с 32-й минуты в большинстве, в начале второго тайма закрепил успех и дальше играл свободно, легко проходил половину поля соперника и упорно боролся за любую возможность близ "рамки".

Дрогба после хет-трика стал лучшим бомбардиром первенства - 29 голов, а Челси стала командой, забившей за чемпионат наибольшее число голов в истории английского футбола - 103.