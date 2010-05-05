Шахтер - чемпион

Завершился 29-й тур Чемпионата Украины по футболу. Получив три очка в матче против единственного преследователя, Шахтер за один тур до конца первенства становится чемпионом страны с 74 очками.

Шахтер - Динамо 1:0 (Илсиньо 15)

Закарпатье - Таврия 0:1 (Фещук 48)

Днепр - Ильичевец 4:1 (Коноплянка 35, Ротань 49, Кравченко 64, Селезнев 82 - Касьян 68)

Металлург З - Черноморец 1:0 (Алози 63)

Карпаты - Кривбасс 0:2 (Федорчук 5, Воронков 31)

Арсенал - Металлург Д 2:0 (Миколюнас 24, Воробей 49)

Заря - Металлист 1:4 (Лазарович 89 - Олейник 23, 85, Эдмар 48, Коэльо 68)

Оболонь - Ворскла 1:1 (Конюшенко 86 пен. - Кулаков 60)

Завершающий тур Чемпионата состоится 9 мая

Динамо (68) - Металлург З (35)

Металлист (59) - Арсенал (42)

Металлург Д (37) - Оболонь (31)

Ворскла (30) - Днепр (53)

Таврия (45) - Шахтер (74)

Черноморец (23) - Заря (27)

Кривбасс (22) - Закарпатье (19)

Ильичевец (28) - Карпаты (49)