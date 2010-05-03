Назначены судьи на матч Шахтер - Динамо

Стали известны имена тех, кто будет обслуживать матч Шахтера и Динамо в Донецке, сообщает football.ua.

Матч Премьер-лиги между Шахтером и Динамо, который состоится в среду, 5 мая, на Донбасс Арене, будет обслуживать бригада рефери из Италии, персональный состав которой уже определен национальной Ассоциацией арбитров этой страны по просьбе ФФУ.

Президент Ассоциации Марчелло Никки оповестил украинскую федерацию, что среди круга топ-специалистов они остановили свой выбор на талантливом рефери ФИФА Паоло Тальявенто, который сейчас находится на курсах УЕФА в Ньоне, откуда 4 мая и вылетит в Украину.

Этот авторитетный специалист обслуживал чрезвычайно сложные матчи в Серии А нынешнего сезона: Лацио - Рома, Самдория - Дженоа, Рома - Милан, Ювентус - Рома, продемонстрировав великолепный уровень судейства. Поэтому, по мнению господина Никки, названная кандидатура является лучшей среди которых Ассоциация может предложить ФФУ на данный момент.

Ассистентами Паоло Тальявенто в этом матче будут Ренато Фаверани и Андреа Стефани - оба ассистенты рефери ФИФА, а также Эмилио Морганти (4-й арбитр).

Президент Ассоциации арбитров Италии выразил сожаление, что не сможет в указанную дату удовлетворить просьбу ФФУ относительно кандидатуры известного рефери ФИФА Роберто Розетти, поскольку накануне финальной части ЧМ-2010 он будет находиться на специальных курсах ФИФА в Цюрихе.