Чигринский считает, что Шахтер побьет Динамо, потому что сильнее

Экс-“горняк” Дмитрий Чигринский, в настоящее время выступающий за испанскую “Барселону” уверен, что донецкий “Шахтер” победит киевское “Динамо” в решающем поединке чемпионата Украины по футболу, который состоится 5 мая.

“Первая причина – «Шахтер» сильнее, вторая – «Шахтер» сильнее, и третья – «Шахтер» сильнее. (Смеется.) Вы же понимаете, что эта команда для меня не чужая. Вообще, конечно, я у меня не было возможности в этом сезоне видеть много полных игр «Шахтера» и «Динамо». Но, в любом случае, я постоянно читаю отчеты о матчах, по возможности просматриваю ключевые эпизоды, к тому же – часто общаюсь с отцом, и об игре дончан в частности”, - цитирует защитника официальный сайт ФК “Шахтер”.

Мое личное мнение: в последнее время, чем серьезнее соперник и накал поединка, тем лучше команда играет. Это вопрос психологии, и в этом плане можно сказать, что ребята прибавили. Я помню матчи с «Динамо». Такие игры всегда очень ответственны для ребят, а чем выше ответственность – тем лучше действует «Шахтер». Сейчас много говорят о том, что вот, дескать, быть может, будет «золотой» матч. Я считаю, что вот он – тот самый «золотой» матч, уже сейчас!".