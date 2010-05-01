Результаты 37-го тура английской Премьер-лиги
22:56, 01 мая 2010Спорт
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Тоттенхэм и МСити - в пятерке
Завершились сегодняшние матчи 37-го тура английской Премьер-лиги
Бирмингем - Бернли 2:1 (Йенсен 29 автогол, Бенитес 41 - Томпсон 87)
Сток Сити - Эвертон 0:0
Портсмут - Вулверхэмптон 3:1 (Диндан 20, Утака 39, Браун 67 - Дойл 35)
Тоттенхэм - Болтон 1:0 (Хаддлстоун 41)
Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 (Тевес 41 пен., Адебайор 43, Беллами 89 - Карью 16)
Завтра тур продолжат...Ливерпуль (62) - Челси (80)
Фулхэм (43) - Вест Хэм (34)
Сандерленд (44) - МЮ (79)
...и завершат в понедельник
Уиган (35) - Халл Сити (28)
Блэкберн (44) - Арсенал (72)
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