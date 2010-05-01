Результаты 37-го тура английской Премьер-лиги

22:56, 01 мая 2010
Спорт
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Тоттенхэм и МСити - в пятерке

Завершились сегодняшние матчи 37-го тура английской Премьер-лиги

Бирмингем - Бернли 2:1 (Йенсен 29 автогол, Бенитес 41 - Томпсон 87)

Сток Сити - Эвертон 0:0

Портсмут - Вулверхэмптон 3:1 (Диндан 20, Утака 39, Браун 67 - Дойл 35)

Тоттенхэм - Болтон 1:0 (Хаддлстоун 41)

Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 (Тевес 41 пен., Адебайор 43, Беллами 89 - Карью 16)

Завтра тур продолжат...

Ливерпуль (62) - Челси (80)

Фулхэм (43) - Вест Хэм (34)

Сандерленд (44) - МЮ (79)

...и завершат в понедельник

Уиган (35) - Халл Сити (28)

Блэкберн (44) - Арсенал (72)

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