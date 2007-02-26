Капитан ”Челси” частично потерял память (фото)

Капитан "Челси" Джон Терри, получивший в воскресенье 25 февраля сильный удар ногой по голове во время финального матча Кубка Английской лиги, признался, что не помнит многих событийнепосредственно до и после инцидента. В то же время, по словам врачей, угрозы здоровью игрока нет.

"Я говорил ребятам, что кое-чего не помню, - признался Терри в интервью телеканалу Chelsea TV, отрывки которого опубликованы на официальном сайте клуба. - Я помню, как выходил на второй тайм, а потом не помню ничего до того момента, когда я очнулся в машине скорой помощи".

"Врачи сделали сканирование и сказали, что все в порядке. Я все еще чувствую некоторую слабость", - добавил капитан "Челси". Врачи отпустили его из больницы еще вечером в воскресенье, после чего он вернулся на стадион "Милленниум" в Кардифе и присоединился к празднованиям победы в Кубке Лиги.

Напомним, что финальный матч "Челси" - "Арсенал" закончился со счетом 2:1 в пользу "Челси".

Лента.ру