«Бавария» посвятила свою победу Тимощуку и его жене

Выход в финал Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" посвятила украинскому полузащитнику клуба Анатолию Тимощуку и его жене. Об этом пишет сегодня "Чемпіон". В интервью sport1.de президент клуба Ули Хенесс рассказал:

"Теперь я могу сказать: у его жены Надежды разорвался пузырь плода. Оба ребенка находятся в опасности. Мы надеемся, что все будет хорошо", - сказал он.

Напомним, что Тимощук не полетел на игру с "Лионом" вроде бы из-за простуды.