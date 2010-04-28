«Бавария» посвятила свою победу Тимощуку и его жене
12:09, 28 апреля 2010Спорт
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Тренер надеется, что все будет хорошо
Выход в финал Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" посвятила украинскому полузащитнику клуба Анатолию Тимощуку и его жене. Об этом пишет сегодня "Чемпіон".В интервью sport1.de президент клуба Ули Хенесс рассказал:
"Теперь я могу сказать: у его жены Надежды разорвался пузырь плода. Оба ребенка находятся в опасности. Мы надеемся, что все будет хорошо", - сказал он.
Напомним, что Тимощук не полетел на игру с "Лионом" вроде бы из-за простуды.
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