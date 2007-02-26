Леннокс Льюис предпочитает воспитывать детей

Знаменитый боксер Леннокс Льюис, последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, не собирается возобновлять свою спортивную карьеру вопреки сообщениям СМИ. 41-летний Льюис заявил, что польщен вниманием мировой общественности, которая ждет его возвращения, но он предпочитает воспитывать детей и заниматься бизнесом, сообщает официальный сайт спортсмена.

"Я не имею ни малейшего понятия о том, откуда берутся эти слухи, но я – человек слова, - заявил Льюис. - В начале 2004 года я объявил о завершении своей спортивной карьеры и не собираюсь менять это решение. Я доволен тем, как сейчас живу – у меня есть работа комментатора, я занимаюсь бизнесом и воспитываю детей".

"Я горжусь тем, чего добился на профессиональном ринге, ведь я ушел непобежденным", - отметил английский боксер.

Напомним, что 24 февраля английские издания, в частности, Daily Mail и Daily Telegraph, опубликовали информацию о том, что Льюис приступил к тренировкам, чтобы подготовиться к поединку с украинцем Виталием Кличко. Летом 2003 года в Лос-Анджелесе эти боксеры дрались за принадлежащий британцу чемпионский пояс WBC. Тогда победа была присуждена Льюису, поскольку врачи запретили Кличко из-за рассечения в шестом раунде продолжать поединок.

Лента.ру