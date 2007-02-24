Льюис вернется на ринг ради боя с Кличко

Знаменитый английский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, 41-летний англичанин Леннокс Льюис объявил о своем намерении провести в нынешнем году поединок с украинцем Виталием Кличко. Как пишет издание Daily Telegraph, этот поединок может состояться в Лондоне.

По словам американского промоутера Боба Арума, Льюис обсудил с ним возможность проведения такого боя. Арум сообщил также, что, по его информации, Льюис уже приступил к тренировкам. Напомним, что в 2003 году Кличко и Льюис провели поединок в Лос-Анджелесе, который завершился победой британца. Судьи остановили бой после шестого раунда, запретив Кличко продолжать поединок из-за сильного рассечения века.

Для Льюиса это был пока последний бой на профессиональном ринге. Кличко-старший последний раз выходил на ринг в конце 2004 года. 9 ноября 2005 года, за три дня до боя с американцем Хасимом Рахманом, Виталий Кличко объявил о завершении карьеры, сославший на травмы.

Однако 24 января 2007 года украинец дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что принял решение вновь вернуться на ринг, поскольку медики не нашли к этому противопоказаний. В настоящее время Кличко-старший пытается добиться права на бой с чемпионом мира по версии WBC Олегом Маскаевым.

В том случае, если Леннокс Льюис и Виталий Кличко смогут договориться о поединке, бюджет этого боя составит как минимум 25 миллионов долларов.

Лента.ру