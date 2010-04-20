Из-за извержения вулкана УЕФА может перенести матчи

УЕФА может перенести некоторые матчи из-за извержения вулкана в Исландии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно сообщению, чтобы своевременно провести запланированные матчи, УЕФА продолжает следить за ситуацией вокруг воздушного сообщения в Европе, которая осложнилась в результате извержения вулкана в Исландии. Цель - определение количества матчей, которые должны состояться на этой неделе в турнирах под эгидой Европейского футбольного союза.

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов, запланированные на 20 и 21 апреля в парах "Интернационале", - "Барселона" и "Бавария" - "Лион", состоятся по расписанию. Болельщики гостевых команд отправились на матчи на автобусах.

Первые полуфиналы Лиги Европы УЕФА в парах "Атлетико" - "Ливерпуль" и "Гамбург" - "Фулхем", запланированные на четверг, 22 апреля, состоятся в фиксированное время.

Однако, учитывая тот факт, что большинство воздушных путей в Европе, как и ранее, закрыты, а доступ к другим видам транспорта заблокирован, УЕФА поддерживает контакт с обоими английскими клубами относительно альтернативных вариантов поездки на гостевые матчи. Дальнейшие новости и информацию о возможностях поездки в Мадрид и Гамбург англичанам предоставят на протяжении ближайших суток.

УЕФА вынужден отложить полуфинальный матч женской Лиги чемпионов между "Умео" и "Лионом".

Другие матчи под эгидой Европейского футбольного союза, которые могут быть перенесены на этой неделе: финальная часть Кубка УЕФА по футзалу в Лиссабоне (Португалия), где, кроме хозяев, принимают участие клубы из Азербайджана, Италии и Испании (встречи назначены на пятницу, 23, и воскресенье, 25 апреля); квалификационный поединок женского чемпионата мира-2011 между сборными Македонии и Нидерландов. Ситуация вокруг этих встреч изучается.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.

Европейские чиновники после заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС 19 апреля пообещали постепенное открытие авиационного движения, начиная с сегодняшнего дня, 20 апреля.

В то же время, британские метеорологи сообщили, что вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого ранее почти прекратилось, опять "заработал" вечером 19 апреля. "Вулкан ранее практически прекратил извергаться, но теперь извержение опять продолжается, вулканический пепел выбрасывается на высоту от 10 до 15 тысяч футов (от 3 до 4,5 тысяч метров)", - говорится в прогнозе распространения вулканического пепла.